Uzmanlardan yeni araştırma! Koronavirüs geçirmiş emziren anneler…

Koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarının dünya çapında başlatılması, yüreklere bir nebze olsun su serpmişken, virüsün etkilerinin uzun vadedeki yansımaları belirsizliğini koruyor.
EN ÇOK EMZİREN ANNELER MAĞDUR OLDU
Salgının başlamasından bu yana şüphesiz en çok muzdarip olan kesim hamileler ve emziren anneler oldu. Hala bilinmezliklerle olan süreçte, stres seviyesi iyice yükselen anne adayları ve yeni anneler, bebeklerini emzirme konusunda dahi birçok sorunla karşılaştı.
Özellikle koronavirüs pozitif çıkan ve emzirme sürecinde olan yeni anneler için bebeklerini emzirmeye devam edip etmemeleri gerektiği belirsizliğini korurken, yapılan yeni araştırmalar anneleri bir nebze olsun rahatlatabilen cinsten.
ARAŞTIRMA UMUT VERİCİ
ABD'de Cincinnati Çocuk Hastanesi ve Araştırma Merkezi yetkililerinin yaptığı yeni bir araştırma, emziren anneler için umut verici sonuçlar elde etti. Yapılan araştırmaya göre koronavirüs geçirmiş annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesi, bebeğin virüse karşı bağışıklık geliştirmesinde oldukça faydalı.
ANNE SÜTÜNDE ANTİKOR VAR
Araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Dr. Laura Ward'un ABD medyasına aktardığı araştırma sonuçlarına göre koronavirüs geçirmiş emziren annelerin vücudunda bulunan antikorlar, bebek için oldukça faydalı.
Koronavirüs geçirmiş annelerin, bebeklerini emzirmeye teşvik ettiği araştırmaya göre anne sütünde bulunan antikorlar, koronavirüse karşı doğrudan bağışıklık sağlıyor.
Emziren annelerin mutlaka hastalık atlatıldıktan sonra emzirmeye devam etmesinin gerektiğini belirten araştırmanın sonuçlarının yakın zamanda geniş tıp çevrelerince kabul edilmesi bekleniyor.