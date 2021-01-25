Uzmanlardan yeni araştırma! Koronavirüs geçirmiş emziren anneler…

Koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarının dünya çapında başlatılması, yüreklere bir nebze olsun su serpmişken, virüsün etkilerinin uzun vadedeki yansımaları belirsizliğini koruyor.

EN ÇOK EMZİREN ANNELER MAĞDUR OLDU

Salgının başlamasından bu yana şüphesiz en çok muzdarip olan kesim hamileler ve emziren anneler oldu. Hala bilinmezliklerle olan süreçte, stres seviyesi iyice yükselen anne adayları ve yeni anneler, bebeklerini emzirme konusunda dahi birçok sorunla karşılaştı.

Özellikle koronavirüs pozitif çıkan ve emzirme sürecinde olan yeni anneler için bebeklerini emzirmeye devam edip etmemeleri gerektiği belirsizliğini korurken, yapılan yeni araştırmalar anneleri bir nebze olsun rahatlatabilen cinsten.