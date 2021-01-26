Avrupa’da iç savaş endişesi

Koronavirüs yasakları Avrupa sokaklarını savaş alanına çevirdi.Amsterdam ve Eindhoven'daki kısıtlama karşıtı gösterilerde ortalık savaş alanına döndü. Dükkanlar yağmalandı. Koronavirüs test merkezleri hedef oldu. Polis, orantısız şiddet kullandı. 35 kişi gözaltına alındı. Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma "Böyle giderse iç savaşa gideceğiz" dedi.Kopenhag'da 'Siyah Giyen Adamlar' adlı grup test merkezlerini ateşe verdi.Yasal zorunluluk olmasına rağmen maske takmayan protestocular, devam eden aşılama kampanyasını eleştirdi.Ülke artan vakalar nedeniyle kritik eşikte. Üçüncü kez kapanma endişesi ile gıda stoku başladı.