ABD'nin Indiana eyaletinde bir pizza dağıtıcısının aldığı şaşırtıcı bahşiş, ülke gündeminde yer buldu. Tipton'da 31 yıldır pizza dağıtan Robert Peters isimli genç, bahşiş olarak otomobil aldı. Pizzaları tam vaktinde yetiştiren Peters, uzun süredir müşterisi olan Tanner Langley'ye götürdüğü sipariş sırasında 28 yaşındaki aracıyla sorun yaşamaya başladığını anlattı. Bunun üzerine Langley, bölgede çok sevilen pizzacı için kampanya başlattı. Birkaç günde 19 bin dolar toplandı. Kampanya ile düşündüğünden çok daha fazla para toplayan Tanner Langley, Peters için 2017 model Chevy Malibu marka araç aldı.