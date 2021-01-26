Devletimize güveniyoruz

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsanların saldırısına uğradıktan sonra kaçırılan 15 Türk denizcinin kurtarılması için tüm çabalar sürüyor.Kaçırılan mürettebattan biri olan Rizeli Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz (40) SABAH'a konuştu. Cihan Dilsiz, "4 ay önce gemide çalışmaya başladı. Olaydan 4 gün önce görüştüm. Korsanların olduğu bölgede olduklarını ve korktuğunu söyledi. Korsanları görüyordu etrafta. Tehlikeli bir durum demişti. Sonra korsanlar tarafından rehin alındıklarını duyduk" dedi. Dilsiz, "Cumhurbaşkanımıza, devletimize her zaman güveniyoruz. Ağabeyim ailesine dönecektir" dedi. Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz de "Aralık 25'inden itibaren limana yanaşamadıklarını söylemişti. Korsanlar balıkçı kılığında dolaşıyorlarmış" dedi.Kaçırılan 15 mürettebattan Gökhan Burhan'ın eşi Nadire Burhan, "Devletimize güvenimiz tam. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu konuyla yakından ilgilendiğini biliyoruz" diye konuştu.Bu arada korsanların yaraladığı Bahadır Yeşilalan, Pont Gentil Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından gemiye uğurlandı.Liberya bandıralı M/V Mozart isimli gemideki 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 3 kişi gemi ile birlikte Gabon'a gitmeleri için serbest bırakıldı ve 15 kişi ise kaçırılmışmış. Gemide kalan başmühendis Süha Tatlıgül, 3. güverte zabiti Furkan Yaren ve yağcı Bahadır Yeşilalan'ın durumu iyi. Hayatını kaybeden 2. mühendis Farman Ismayilov'un cenazesi önce Türkiye'ye ardından da ülkesi Azerbaycan'a gönderilecek.Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur" dedi.ABD merkezli CNN kanalındaki haberde, saldırının çok organize bir şekilde yapıldığına dikkat çekildi. Haberde geçen yıl 22 olayda 130'dan fazla mürettebatın kaçırıldığı hatırlatıldı. Uzmanlara göre yaşanan son olay özellikle Nijerya hükümetine yönelik korsanlarla daha fazla mücadele etmeleri konusunda uluslararası bir baskıyı beraberinde getirebilir.SABAH, Gine Körfezi'nde deniz haydutluğunun nedenlerini ve kaçırılmalar sonrası süreci araştırdı. Yıllarca Afrika'yı sömürerek yerli halkı açlığa mahkûm eden Batılı güçler, gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerle Somali'de balıkçılığı, Etiyopya'da çiftçiliği bitirme noktasına getirdi. Uluslararası hukuk kapsamında boşlukların bulunduğu deniz haydutluğu suçu işlendikten sonra aracılık görevini de çoğunun merkezi Londra'da bulunan batılı sigorta şirketleri gerçekleştiriyor. Deniz haydutları kaçırdıkları rehineler için kişi başı 25-30 bin dolar gibi bir bedel talep ediyor./ANKARANijerya'dakorsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci ile ilgili Bakan Karaismailoğlu, "En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız" dedi. Bakan, korsanlar tarafından rehin alınan gemicilerin arasında bulunan Sinoplu Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan (sağda) ile görüştü."Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete bir temas bulunmadılar. Bölge ülkelerinin hepsiyle temasa geçtik" diyen Çavuşoğlu, "Dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyor, şirket de öyle istedi. Korsanlar şirkete veya ailelere henüz ulaşmadı" dedi. ANKARA