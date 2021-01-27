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hükümetinden çok konuşulacak karar! Evden çalışanlar…

salgınında dünya genelinde uygulanmaya başlanan evden çalışma sistemi, ’da resmiyet kazandı. Mutasyona uğramış virüs nedeniyle artan vaka sayılarının ardından alarma geçilen ülkede yayınlanan yeni karara göre evden çalışma zorunlu hale getirildi.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 17:00 Son Güncelleme: 27.1.2021 17:07 ABONE OL
Alman hükümetinden çok konuşulacak karar! Evden çalışanlar…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, sosyal önlemler çerçevesinde birçok adım atıldı. Virüsle mücadele kapsamında dünya genelinde büyük sistemler, değişikliğe ayak uydurmakta zorlanırken, değişimin yaşandığı en büyük yer çalışma alanı oldu.

Salgın süresince birçok ülkede evden çalışma sistemi devreye girdi. Aşılama uygulamalarının başlatılmasının ardından kısa bir süreliğine normale dönüş olsa da, yeni tip koronavirüsün yayılımının ardından önlemler yeniden devreye girdi.

EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLU OLUYOR

Alman hükümetinin son duyurusuna göre, koronavirüsün ülke genelinde yayılımının artmasının ardından evden çalışma genelgesini yürürlüğe soktu. Genelge uyarınca teknik bir engelin bulunmadığı tüm durumlarda işverenler, çalışanlarını evden çalıştırmak zorunda kalacak. İşverenlerin evden çalışma seçeneğini çalışanlarına sunmak zorunda kalacağı genelgede, bu kurala uyulmaması halinde para cezası öngörüldüğü belirtildi.

Çalışanlarının evden çalışma olanağı olan her durumda, teknik yetersizlik sunmaksızın "ofise gelme zorunluluğu" uygulamaya çalışan işverenlere 30 bin euroluk para cezaları uygulanacağı belirtildi.

YÖNETMELİĞE UYMAYAN İŞVERENLERE CEZA

Alman basınında çıkan haberlere göre genelgeyi duyuran Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, işletmelerin söz konusu kurallara uyup uymadıklarının sıkı bir biçimde denetleneceğini söyledi.

Yönetmeliğe uygun olmayan işletmelerden teknik yetersizlik belgesi isteneceğini açıklayan Mast, belgelerin şartları sağlamaması halinde para cezasının devreye sokulacağını söyledi.

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Alman hükümetinden çok konuşulacak karar! Evden çalışanlar…
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