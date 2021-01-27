Avrupa’da olaylar dinmiyor

Avrupa'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı başlayan ayaklanmalar sürüyor. Hollanda sokakları yine şiddete teslim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez protesto edildi, polis yine orantısız güç ile müdahale etti. Göstericiler uygulanan sokağa çıkma yasağını da tanımadı. Gece boyu birçok kentte çatışmalar yaşandı. 200'den fazla gözaltı var. 15 kentte acil durum ilan edildi. Göstericilerin yine birçok dükkanı yağmaladığı görüldü.Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen'in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan üç kişi Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.Dünya genelindeki vakalar 100 milyonu geçti.Vaka sayısı 29 milyonu geçti.Zengin ülkeler aşıların çoğunu satın aldı, yoksul ülkeler 2022'ye kadar beklemek zorunda kaldı. Kanada örneğin; her bir vatandaşı için 5 kez aşılanacak kadar aşı aldı.Yayınlanan rapor yoksul ülkeleri aşılamanın hem dünyada sürü bağışıklığı sağlanması hem de ekonomik kayıpları daha aza indirgemesi bakımından daha önemli olduğunu ortaya koydu.Aşıya eşit erişim sağlanmazsa salgın daha ölümcül olabilir.DSÖ'den "Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın" çağrısı geldi.Covax 2 milyar doz aşıyı ücretsiz dağıtacak.İki doz aşı yapılan 128 bin kişiden 20'si virüse yakalandı.İsrail'in engellemeleri nedeniyle aşıya erişim hâlâ sağlanamadı.