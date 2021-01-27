Dünyayı etkisi altına alan ve şimdiye 100 milyondan fazla kişiye bulaşarak 2 milyon 160 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınında birinci yıl dolduruldu.
Aşılama çalışmaları başlamışken, virüsün mutasyona uğraması sonucu yeni tip koronavirüs salgınlarının arttığı ve dünya genelinde yeniden alarma geçildiği şu günlerde, Çin'den gelen itiraflar gündeme oturdu.
SALGIN HAFTALAR ÖNCESİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Salgının çıkış noktası olarak görülen Çin'in Wuhan kentindeki bir doktordan gelen itiraflar, BBC tarafından dünyaya duyuruldu.
BBC'nin 54 Gün belgeseline konuşan, Çin'in Wuhan kentinde görev yapan doktor, koronavirüsün resmi olarak dünyaya açıklanmasından çok önce tespit edildiğini söyledi.
HASTANE YÖNETİMİ VE ÇİN HÜKÜMETİ ÖRTBAS ETTİ
O dönemde, salgının ortaya çıktığı yer olarak görülen Huanan balık pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olan Wuhan Hastanesi'nde görev yapan doktor, hastanede koronavirüslü ilk vakanın Aralık 2019'da görüldüğünü bildirildi. Takvimler 10 Ocak'ı gösterdiğinde hastanenin tamamen abluka altında olduğunu, hiçbir boş yatağın kalmadığını ve işlerin tamamen kontrolden çıktığını belirten ismi açıklanmayan doktor, hastane yönetiminin olayı bilinçli olarak örtbas ettiğini söyledi.
"MASKE TAKMAMIZA İZİN YOKTU"
Yaklaşık 1 buçuk aylık süreçte, hastane yönetiminin sağlık çalışanlarını dışarıya bilgi sızdırmaması için ciddi bir baskı altına aldığını, "panik yaratıp yankı uyandırmaması için "sağlık çalışanlarına maske taktırmadığını aktaran doktor, en başından beri virüsün insandan insana bulaştığının da bilindiğini aktardı. "Hastanedeki herkes virüsün insandan insana bulaştığını biliyordu. Bir aptal bile bunu anlayabilirdi. Bunun o dönemde kabul edilmemesi tüm hastane personelini kızdırdı." ifadelerini kullandı.
"BASKILARLA ENGEL OLDULAR"
Hastanede görev yapan herkesin bunun önüne geçilemeyecek bir salgın olduğunu anladığını söyleyen doktor, açıklama yapıp dünyayı bu korkunç gerçekle ilgili uyarmak isteyen herkese cddi baskılarla engel olunduğunu söyledi.
BİNLERCE KİŞİDEN SADECE 41'İNİ KAYDA GEÇİRDİLER
Doktor, ilk vakanın ardından sadece birkaç hafta sonra vaka sayısının binlere ulaştığını da sözlerine ekledi. Ancak koronavirüsün adının henüz koyulmaması nedeniyle binlerce kişiden sadece 41'inin resmi kayıtlara geçirildiğini aktardı.
Dünyayı şoke eden bu itiraf, daha önce de gündeme gelen "Çin hükümeti salgını bilinçli olarak dünyadan gizledi ve konuşmaya çalışanları susturdu" iddialarını da doğrulamış oldu.