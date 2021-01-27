"MASKE TAKMAMIZA İZİN YOKTU"

Yaklaşık 1 buçuk aylık süreçte, hastane yönetiminin sağlık çalışanlarını dışarıya bilgi sızdırmaması için ciddi bir baskı altına aldığını, "panik yaratıp yankı uyandırmaması için "sağlık çalışanlarına maske taktırmadığını aktaran doktor, en başından beri virüsün insandan insana bulaştığının da bilindiğini aktardı. "Hastanedeki herkes virüsün insandan insana bulaştığını biliyordu. Bir aptal bile bunu anlayabilirdi. Bunun o dönemde kabul edilmemesi tüm hastane personelini kızdırdı." ifadelerini kullandı.

"BASKILARLA ENGEL OLDULAR"

Hastanede görev yapan herkesin bunun önüne geçilemeyecek bir salgın olduğunu anladığını söyleyen doktor, açıklama yapıp dünyayı bu korkunç gerçekle ilgili uyarmak isteyen herkese cddi baskılarla engel olunduğunu söyledi.