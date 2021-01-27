İngiliz influencerlara karantina şoku! Koronavirüsten kaçıp Dubai’ye gitmişlerdi…

Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs salgınının pençesindeki İngitere'de önlem üzerine önlem alınıyor. Son olarak ülkenin tüm giriş çıkışlarının kapatılmasının ardından havaalanlarında yaşanan yoğunluk oldukça ses getirmişti. Yüzlerce insanın yetersiz test kontrolü sonrasında ülkeye giriş yapması ise paniğe sebep olmuştu.
KORONADAN KAÇIP TATİLE GİTMİŞLERDİ
Yaşanan kontrol sıkıntısının ardından toplanan İngiliz hükümeti, ülkeye yurt dışından gelecek tüm yolcular için karantina otelleri uygulaması getirmişti.
Dün İngiliz basınında ses getiren otel uygulamasına itiraz sesleri yükselmeye başladı.
Buna göre ülkedeki salgından kaçarak yurt dışına giden yüzlerce İngiliz, otel karantinasıyla şoke oldu. İngiltere'nin uygulamada ilk olarak kırmızı listeye eklediği 30 ülkeden gelecek yolculara zorunlu kılacağı uygulama, tercihe göre paralı olacak.
TERCİHE GÖRE LÜKS KARANTİNA ODASI
Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Güney Afrika, Portekiz ve Güney Amerika gibi turistik amaçlı ziyaretler için tercih edilen ülkelerin de yer alacağı söylenen liste, yüzlerce kişiyi zor durumda bırakacağa benziyor.
Özellikle salgından kaçarak Dubai gibi lüks tatil lokasyonlarına giden ve buralarda hiçbir önlem almadıkları için oldukça eleştirilen İngiliz influencerlar, otel uygulamasıyla ilk karşılaşanlardan olacak.
Otel uygulamasında yer alacak ülkelerin kesin listesi henüz resmi olarak duyurulmazken, devletin vereceği standart odalarda kalmak istemeyen İngilizler, 1,500 sterlik ödeyerek lüks oda tercihi yapabilecek.