İngiliz influencerlara karantina şoku! Koronavirüsten kaçıp Dubai’ye gitmişlerdi…

Buna göre ülkedeki salgından kaçarak yurt dışına giden yüzlerce İngiliz, otel karantinasıyla şoke oldu. İngiltere'nin uygulamada ilk olarak kırmızı listeye eklediği 30 ülkeden gelecek yolculara zorunlu kılacağı uygulama, tercihe göre paralı olacak.

TERCİHE GÖRE LÜKS KARANTİNA ODASI

Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Güney Afrika, Portekiz ve Güney Amerika gibi turistik amaçlı ziyaretler için tercih edilen ülkelerin de yer alacağı söylenen liste, yüzlerce kişiyi zor durumda bırakacağa benziyor.