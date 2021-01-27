İngiltere'de vahim koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 100 bini geçti: Boris Johnson'un o sözleri manşetlerde...

DERS ALDIK



Johnson, ayrıca krizden sonra İngiltere'nin gelecekteki salgın hastalıklara karşı ders aldığını ve buna hazırlanacağını söyledi.

Başbakan Johnson salgını yenmek için hükümetin "Tüm sorumluluğu aldığını ve elinden gelen her şeyi yaptığını" ifade ederek, "Kaybedilen her can için çok üzgünüm" dedi. Johnson, ülkedeki enfeksiyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve vaka sayılarındaki düşüsün aşılama sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Başbakan Johnson, karantina nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklar için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanacağını vurguladı.