İngiltere'de vahim koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 100 bini geçti: Boris Johnson'un o sözleri manşetlerde...

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle toplam can kaybı 100 bini aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 631 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 100 bin 126'ye yükseldiği belirtildi.
76 GÜNDE 50 BİN ÖLÜM
Ülkede son 24 saat içinde 20 bin 89 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi. İngiltere'de 11 Kasım 2020 tarihinde 50 bin olan toplam can kaybı, 76 gün sonra ikiye katlanarak 100 bini aştı.
Ülkenin önde gelen gazeteleri feci tabloyu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı basın açıklamasında, İngiltere'de 100 binden fazla kişinin Covid-19 nedeni ile trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, sevdiklerini kaybedenlere "başsağlığı" diledi. Johnson, ülkede kaydedilen vaka ve ölüm oranına değinerek, "Bu acımasız istatistiğin içerdiği üzüntüyü hesaplamanın zor" olduğunu ve birçok insanın sevdiklerine "veda etme şansını kaçırdığını" açıkladı. Başbakan Johnson, "Bu krizi atlattığımızda kaybettiğimiz herkesi hatırlamak ve ön saflarda canlarını veren herkesin özverili kahramanlığını onurlandırmak için millet olarak bir araya geleceğimize söz veriyorum" dedi.
DERS ALDIK
Johnson, ayrıca krizden sonra İngiltere'nin gelecekteki salgın hastalıklara karşı ders aldığını ve buna hazırlanacağını söyledi.
Başbakan Johnson salgını yenmek için hükümetin "Tüm sorumluluğu aldığını ve elinden gelen her şeyi yaptığını" ifade ederek, "Kaybedilen her can için çok üzgünüm" dedi. Johnson, ülkedeki enfeksiyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve vaka sayılarındaki düşüsün aşılama sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Başbakan Johnson, karantina nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklar için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanacağını vurguladı.
MUTASYON VİRÜS DURUMU DEĞİŞTİRDİ
İngiltere Hükümetinim Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty ise yaptığı açıklamada, korona virüsün daha hızlı yayılan türünün salgınla mücadeledeki durumu değiştirdiğini belirterek, toplumu ayakta tutmak ile virüsün bulaşma riskini dengelemenin zorlaştığını aktardı. Whitty, ayrıca günlük vaka sayılarında düşüş olmasına rağmen İngiltere'de toplam vaka sayısının çok yüksek bir sayıya ulaştığını bu nedenle kuralların gevşetilmemesi gerektiğini açıkladı.