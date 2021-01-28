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Dışişleri Bakanı Zarif, 'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 'in yarın 'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 10:13 Son Güncelleme: 28.1.2021 10:15 ABONE OL
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor
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