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6 Ocak'taki kongre baskınının en çok konuşulan ismiydi! Trump hakkında şoke eden sözler...

Amerika'da 6 Ocak günü gerçekleşen kanlı kongre baskınının sembol ismi haline gelen ve vikinglere benzer giyinişiyle, boynuzlu başlığıyla en çok öne çıkan isim, namıdiğer "Q Shaman" , Trump'a sırt çevirdi. Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, azil druşmasında Trump aleyhine ifade vereceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.1.2021 15:21 Son Güncelleme: 29.1.2021 15:29 ABONE OL
6 Ocak'taki kongre baskınının en çok konuşulan ismiydi! Trump hakkında şoke eden sözler...

ABD'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki Kongre baskınının sembolü haline gelen ve kendisini "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Jacob Chansley, azil davasında eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade vermek istediğini söyledi.

Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek "ihanete uğradıklarını" savundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Teksaslı bir emlakçı olan ve özel uçağıyla saldırı günü Washington DC'ye gelen Chansley, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada baskına 'korkunç derecede sevdiği" Trump'ın çağrısıyla katıldığını belirterek, "Başkanımın çağrısına uydum. Bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım. Tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi" dedi.

SENATO'DAKİ AZİL DAVASI 8 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Doanld Trump'ın azil davası 8 Şubat'ta başlayacak. Trump, Senato'da görülecek davada beş kişininin yaşamını yitirdiği Kongre baskınından önceki konuşmasıyla "destekçilerine isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacak.

Dava sonunda yapılacak oylamada Trump'ın suçlu bulunması için 100 üyeli senatoda üçte iki çoğunluk gerekiyor.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ve onlara destek veren bağımsız senatörlerin sayısı eşit. Fakat 50-50'lik eşitlik halinde karar belirleyici oyu kullanma hakkı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'te olduğu için, Demokratlar çoğunlukta sayılıyor.

Senato'nun yargı sürecini Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmasını engellemek için kullanabileceği belirtiliyor.

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6 Ocak'taki kongre baskınının en çok konuşulan ismiydi! Trump hakkında şoke eden sözler...
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