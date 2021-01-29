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'da ünlü mağazalardan yağmalara karşı beton ve tahta plakalı önlem

’nın başkenti ’da ünlü mağazalar, korona virüs önlemlerine karşı protestolar sırasında olası yağmalara karşı vitrinlerini beton ve tahta plakalarla kapattı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 17:28 ABONE OL
Amsterdam'da ünlü mağazalardan yağmalara karşı beton ve tahta plakalı önlem

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ünlü mağazalar, korona virüs önlemlerine karşı protestolar sırasında olası yağmalara karşı vitrinlerini beton ve tahta plakalarla kapattı.

Hollanda'da korona virüs salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ve halk bu kararları protesto etmeye başlamıştı. Eylemlerde, kısa sürede şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Başkent Amsterdam'da çok sayıda ünlü mağaza çareyi yağmalara karşı önlem almakta buldu. Eylemcilerin, camlarını kırıp ürünlerine saldırmasından endişe eden mağaza sahipleri ve işletmecileri vitrinlerinin önünü beton ya da tahta plakalarla kapattı.

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Amsterdam'da ünlü mağazalardan yağmalara karşı beton ve tahta plakalı önlem
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