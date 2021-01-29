Elon Musk kimdir, ne okudu? Elon Musk'ın serveti nedir? İşte ünlü girişimcinin hayatı

Çılgın projeleri ile tanınan Elon Musk son yıllarda ismi oldukça anılan ve gündemde olan bir girişimci. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin, bir günde yüzde 812.47'lik artışla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti. Bu gelişmelerle birlikte Elon Musk'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Elon Musk kimdir, kaç yaşında? Elon Musk ne okudu, kiminle evli? Elon Musk'ın kurduğu şirketler, yaptıkları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

ELON MUSK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? ELON MUSK NE OKUDU, KİMİNLE EVLİ? İŞTE HAYATI VE YAPTIKLARI

Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti) mühendis ve girişimci. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır.

SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın (orijinali X.com) kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.

Queen's Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra, Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nda ekonomi alanında ve Pennsylvania Üniversitesi, Bilim ve Sanat Okulu'nda fizik alanında lisans eğitimlerine devam etti.