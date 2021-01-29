Koronavirüsün geçmeyen belirtileri şoke etti! Kadının vücudunda…

İnsanoğlunun son yıllarda yaşadığı en ciddi salgınlardan biri olan koronavirüs, ortaya çıkışından bir yıl sonra hala alarm durumunu koruyor.

Aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, virüsün engellenmesinde kesin bir yöntemin belirlenememesi, dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor. Koronavirüse dair en çok endişe duyulan şeylerden biri ise şüphesiz virüsün insan vücuduna verdiği zararlar.

KORONAVİRÜSÜN HASARLARI KAYBOLMUYOR

Dünyanın dört bir yanından, koronavirüs geçiren kişilerde kalan hasarlara dair haberler gelmeye devam ederken, son olarak İngiltere'den gelen görüntüler korku yarattı.