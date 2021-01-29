Koronavirüsün geçmeyen belirtileri şoke etti! Kadının vücudunda…

İnsanoğlunun son yıllarda yaşadığı en ciddi salgınlardan biri olan koronavirüs, ortaya çıkışından bir yıl sonra hala alarm durumunu koruyor.
Aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, virüsün engellenmesinde kesin bir yöntemin belirlenememesi, dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor. Koronavirüse dair en çok endişe duyulan şeylerden biri ise şüphesiz virüsün insan vücuduna verdiği zararlar.
KORONAVİRÜSÜN HASARLARI KAYBOLMUYOR
Dünyanın dört bir yanından, koronavirüs geçiren kişilerde kalan hasarlara dair haberler gelmeye devam ederken, son olarak İngiltere'den gelen görüntüler korku yarattı.
İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Nicola Kimberley, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde koronavirüsün vücudundan bıraktığı hasarları gösterdi.
İNGİLİZ KADININ BİTMEK BİLMEYEN KABUSU
İngiliz basınına konuşan Kimberley, iyileşmesinin ardından 10 aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen hastalık belirtilerinden hala kurtulamadığını anlattı.
Aralık 2019'da yaptığı bir seyahatte, salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Wuhan şehrinden gelen turistlerle aynı otelde kaldığını belirten Kimberley, virüsü bu sırada kaptığını söyledi. Tatili boyunca tam bir hafta yüksek ateş ve yoğun öksürük nedeniyle yataktan çıkamadığını belirten kadın, koku ve tat duyularını da tamamen kaybetti.
VÜCUDU TANINMAZ HALDE
İngiltere'ye döndükten sonra vücutta oluşan kızarık ve şişlerin devam ettiğini söyleyen İngiliz kadın, hiçbir hastanenin kendisine koronavirüs testi yapmadığını söyledi. Ne var ki ancak haziran ayında koronavirüs geçirmiş olduğuna dair resmi raporunu alan Kimberley'nin belirtileri, hiçbir zaman geçmedi.
NORMAL HAYATINA DÖNEMİYOR
Hastalık sırasında oluşan eklem iltihabı, ciltte morarma ve kızarıklık, boğaz ve vücut ağrısı, tat ve koku kaybı, bilinç bulanıklığı şikayetlerinin hiçbirinin geçmediğini, tam tersine arttığını belirten Kimberley, yaşadığı şikayetler yüzünden çalışamaz hale geldiğini söyledi. Oturup kalkmakta dahi zorluk yaşadığını belirten Kimberley, çalışamadığı için maddi zorluk çektiğini söyledi.
Uygulanan hiçbir tedavinin sonuç vermediğini aktaran İngiliz kadın, koronavirüs yüzünden hayatının son bir yıldır tam bir kabusa döndüğünü söyledi.
Kimberley, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İngiliz kadının vücudunun son hali, görenleri endişeye sürükledi.