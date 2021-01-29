Yeni koronavirüs aşısından ilk veriler! Mutasyona karşı…

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüse karşı etkin başarı sağladığı ölçülen Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, SputnikV gibi aşıların yanında şimdi de yeni bir aşı, mutasyona karşı elde ettiği oranlarla konuşuluyor.

MUTASYONA KARŞI YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLADI

Amerikan ilaç şirketi Novavax, yeni tip koronavirüse karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3. faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıkladı.

Geliştirdikleri potansiyel koronavirüs aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında koronavirüsün İngiltere'de görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.