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Yeni aşısından ilk veriler! Mutasyona karşı…

salgınının birinci yılını doldurduğu şu günlerde, aşı çalışmaları da dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor. ’li ilaç fiması ’ın geliştirdiği yeni aşı, ’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs mutasyonuna karşı yapılan test uygulamaları sonucunda başarılı grafikler elde etti.

AA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 08:56 Son Güncelleme: 29.1.2021 09:09 ABONE OL
Yeni koronavirüs aşısından ilk veriler! Mutasyona karşı…

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüse karşı etkin başarı sağladığı ölçülen Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, SputnikV gibi aşıların yanında şimdi de yeni bir aşı, mutasyona karşı elde ettiği oranlarla konuşuluyor.

MUTASYONA KARŞI YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLADI

Amerikan ilaç şirketi Novavax, yeni tip koronavirüse karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3. faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıkladı.

Geliştirdikleri potansiyel koronavirüs aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında koronavirüsün İngiltere'de görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.

UYGULAMALAR GÜNEY AFRİKA'DA DEVAM EDİYOR

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi.

Firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu bildirilirken, denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

Novavax'ın, geliştirdiği aşıya İngiltere'de onay alabilmesi için, bundan sonrasında elde edilecek ek verilere ihtiyacı bulunuyor.

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Yeni koronavirüs aşısından ilk veriler! Mutasyona karşı…
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