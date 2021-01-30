Ermeni teröristlerin şehit ettiği diplomatlar anıldı

ABD'de Ermeni terör örgütleri tarafından 27 Ocak 1973'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile 28 Ocak 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan şehadetlerinin yıldönümünde anıldı. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından Baydar ve Demir için şehit edildikleri Santa Barbara kentinde anma töreni düzenlendi. Kemal Arıkan için ise 28 Ocak'ta, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu binasında tören yapıldı. Her iki törene de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Başkonsolosluk çalışanları katıldı. Türk- Amerikan Yönlendirme Komitesi de mesajında Gourgen Yanikian isimli teröristin Baydar ve Konsolos Demir'i şehit ettiğini ve teröristin 10 yıl sonra dönemin Ermeni asıllı California Valisi tarafından serbest bırakıldığı anımsatıldı.