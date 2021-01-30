SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nin, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzatma kararına sert tepki gösterdi. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada'daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir." denildi.

NE OLMUŞTU?

BMGK, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzatmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), UNFICYP'in görev süresinin 31 Temmuz 2021'de sona ereceği bildirilmişti.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada BMGK kararına sert tepki gösterilmişti. Açıklamada, "Geçmişte de vurguladığımız üzere, BMBG'nin Ada'daki varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının yine alınmamış olması önemli bir eksikliktir ve BM'nin barışı koruma operasyonlarına ilişkin temel ilkelerini dahi göz ardı etmektedir. BM'nin, BMBG'nin görev süresini devletimizin rızasını aldıktan sonra uzatmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde BMBG'nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini sürdürebildiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadesi kullanıldı.