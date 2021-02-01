Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiyeleri parayla satılmaya başlandı!

Son günlerde adı sıklıkla anılan Clubhouse, yeni nesil sesli bir sosyal medya uygulaması. Kimileri ise sesli chat uygulaması olarak nitelendiriyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse, Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformlarından daha farklı. Fotoğraf, video gibi içerikler paylaşılmıyor, yazı yazılmıyor. Kullanım en başta belirttiğimiz gibi sesle yapılıyor.

Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz.

Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

CLUBHOUSE'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor. Üye olan kişiye iki adet davetiye hakkı veriliyor. Uygulama şimdilik iPhone sahipleri tarafından kullanılabiliyor. Clubhouse, Android telefonlarda bulunmuyor.

DAVETİYELER BAZI YERLERDE SATIŞA ÇIKTI

Davetiyeler ücretsiz verilmesine karşın bazı kişiler ise davetiyeleri ikinci el satış yapılan uygulamalar ve sitelerde satışa çıkardı.