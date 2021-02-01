Forbes’tan Yunanistan’a uyarı! 'Türkiye’ye karşı gelmek istiyorsanız...'

Türkiye-Yunanistan ilişkileri, beş yıl aradan sonra yapılan istikşafi görüşmeler sonrasında gerilimli şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Başta Doğu Akdeniz olmak üzere, Ege Denizi ve On İki Ada anlaşmazlıkları konusundaki meşru haklarını koruyacağını defalarca vurgulayan ve geri adım atmayan Türkiye'nin kararlı tavrı, Yunanistan için zorlayıcı bir unsur haline gelmiş durumda.

YUNAN'IN KORKUSU ABD MEDYASINDA

Türkiye'nin dünya çapında ses getiren askeri ve teknolojik gücünden rahatsız olan Yunanistan, son olarak attığı savaş uçağı adımı ile Türkiye'nin diyalog çağrılarına adeta sırtını dönmüştü. Türkiye karşısındaki güçsüz pozisyonunu güçlendirmeye çalışan ülke, Fransa ile 18 Rafale savaş uçağı alınması için karşılıklı imza atmıştı.

Türkiye'nin askeri gücüne olan korkusunu, başlattığı silahlanma yarışı ile gözler önüne seren Yunanistan'ın yeni politikası, ABD'li Forbes dergisine de konu oldu.