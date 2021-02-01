Kraliyet gelini Meghan Markle’dan skandal açıklama! 'İsmimi sildiler'

İngiltere'de eşi Sussex Dükü Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekilen ve oğulları Archie Harrison Mountbatten Windsor'ı da yanına alarak ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ni rahatsız edecek açıklamalarda bulundu.
İSMİ DOĞUM BELGESİNDEN SİLİNDİ
Geçtiğimiz gün İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Markle, oğlu Archie'nin doğum belgesinde bulunan adını değiştirdi. Archie'nin orjinal doğum belgesinde anne adı sekmesinde yer alan Rachel Meghan adının, yeni düzenlenen belgede Sussex Düşesi olarak revize edildiği haberleri, gündeme bomba gibi düşmüştü. Belgedeki isim değişikliğinin Markle tarafından unvan kaygısı nedeniyle değiştirildiğini söyleyen İngiliz basını, Markle'ın "Rachel Meghan" olan ismini "basit ve sıradan" bulduğunu iddia etmişti.
Basına yansıyan doğum belgesi skandalının ardından Meghan Markle, çıkan haberlere ateş püskürdü.
"ADIMIN SİLİNMESİNİ SARAY İSTEDİ"
Oğlunun doğum belgesindeki adının, Kraliyet tarafından zorla kaldırıldığını söyleyen Markle, isminin belgede yer almamasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Buckingham Sarayı'nın, isim değişikliğini kendisine dayattığını belirten Markle, ismi kendisinin kaldırttığını iddia eden İngiliz basınını saldırgan ve acımasız olmakla suçladı.
SALDIRGAN TUTUMU KINADI
Markle'ın basın danışmanının yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019'da doğum belgesinde yapılan isim değişikliği, üst düzey Saray yetkililerinin belgelerinde de teyit edildiği üzere Buckingham Sarayı tarafından dikte edilmiştir. Bu istek, kesinlikle Sussex Düşesi Meghan tarafından istenmemiştir. Sussex Düşesi'nin kendi adını sıradan gördüğü için değiştirttiğini iddia etmek, son derece saldırgan bir tutumdur."