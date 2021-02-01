Kraliyet gelini Meghan Markle’dan skandal açıklama! 'İsmimi sildiler'

SALDIRGAN TUTUMU KINADI

Markle'ın basın danışmanının yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019'da doğum belgesinde yapılan isim değişikliği, üst düzey Saray yetkililerinin belgelerinde de teyit edildiği üzere Buckingham Sarayı tarafından dikte edilmiştir. Bu istek, kesinlikle Sussex Düşesi Meghan tarafından istenmemiştir. Sussex Düşesi'nin kendi adını sıradan gördüğü için değiştirttiğini iddia etmek, son derece saldırgan bir tutumdur."