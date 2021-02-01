Rum siyasetini sarsan ‘batık kredi’ depremi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde eski Merkez Bankası Başkanı Chrystalla Giorkatzi, siyasileirin karıştığı batık kredilerle ilgili liste hazırladı. Nisan 2019'a kadar olan dönemi içeren ve 'Yorgaci listesi' olarak bilinen veriler Rum Meclisi'ne sunuldu. İki yıllık tartışmanın ardından liste, yolsuzluk tepkilerinin de artmasıyla "şeffaflık" için Rum Meclisi'nin sitesinde yayımlandı. Listede birçok üst düzey siyasi yer alıyor. Başta eski ve mevcut bakanlar, vekiller ve belediye başkanları ile 4 bin 500 kişi yer alıyor.Rum basınına göre birçok üst düzey siyasetçi kredi çektiği halde tek kuruş ödeme yapmadı. Bazı Rum siyasiler, listedeki verilerle herhangi bir bağları olmadığını savunurken bazıları da kredilerini kapattıklarını iddia ediyor. Daha önce de Rum kesiminde 'altın pasaport' krizi patlak vermişti. Medyada Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in para karşılığı AB pasaportu sattığını itiraf ettiği yazılmıştı. Güney Kıbrıs'ta yatırım yapanlara AB pasaportu veriliyor, buna da "altın pasaport" deniliyor. Skandalla ilgili AB soruşturma açtı, Rum Kesimi'ni birliğin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.Yunan Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs versiyonunda, Anastasiadis'ın Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan altın pasaportlar karşılığında 300 milyon euro rüşvet aldığı belirtilmişti. Gazete, Anastasiadis'in itirafı alkollü olduğu bir sırada yaptığını öne sürdü. Habere göre, Anastasiadis, bu parayı özel bir uçakla Seyşeller'e gönderdiğini de söyledi. Sabıkalı yabancılara pasaport verdiği ortaya çıkan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de istifa etmişti. El Cezire'nin ele geçirdiği çok sayıda resmi belge, 70'ten fazla ülkeden sayıları bin 400'ü geçen dolandırıcıların, kara para aklayanların ve rüşvetçi siyasilerin, Rum kesiminden vatandaşlık belgesi (altın pasaport) aldığını ortaya koymuştu.