Reddit nedir, ne işe yarar ve kurucusu kim? İşte Reddit hakkında merak edilenler!

KURUCUSU KİMDİR?

Reddit 2005 yılında Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kuruldu. Y Combinator sitesinden maddi destek aldı. Siteyi geliştiren ve yöneten takıma 2005 yılında Christopher Slowe ve Aaron Swartz da katıldı. Wired'ın da sahibi Condé Nast yayınevi tarafından 2006 yılında satın alındı.

Reddit 2008 yılında açık kaynak koduna geçti.

Ocak 2010'da Reddit kullanıcıları Haiti'deki deprem mağdurları için $134,000 bağış yaptı.

Temmuz 2010'da Reddit Gold adlı aylık $3.99 olan ücretli sisteme geçti. Buna göre siteye para karşılığı üye olan kullanıcılar için bazı ekstra özellikler getirildi.

2011'de Condé Nast'ın alt şirketi olduğu Advance Publications'un bir alt şirketi oldu. 2014'te Reddit'e Sam Altman tarafından 50 milyon dolar yatırım yapıldı ve şirket 500 milyon dolar değerine ulaştı. 2017'de Reddit'e 200 milyon dolar daha yatırım yapıldı ve değeri 1.8 milyar dolara ulaştı. Advance Publications en büyük hissedar olmaya devam etti. Tencent Şubat 2019'da Reddit'e şu ana kadar yapılmış en büyük yatırım olan 300 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ve şirketin değeri 3 milyar dolara ulaştı.