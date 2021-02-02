Reddit nedir, ne işe yarar ve kurucusu kim? İşte Reddit hakkında merak edilenler!

Dünya genelinde çok büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal haber tartışma sitesi son günlerde ülkemizde de gündeme geldi. Kullanıcıların bilgi paylaşımı ve haber tartışmaları yaptığı bu site ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu sitenin adı İngilizce'deki "Bunu Reddit'te okudum" anlamına gelen "I have read it on Reddit" kelime oyunundan gelmektedir. Peki, Reddit nedir, ne işe yarar, kurucusu kim? İşte son günlerde milyonların gündemindeki siteye ait merak edilenler…
REDDIT NEDİR, KURUCUSU KİM?
2005 senesinde yayın hayatına başlayan site, Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kurulmuş ve "özgür fikir paylaşımı" anlayışından doğmuştur. Kuruluşunun ardından Conde Nast Digital firması tarafından satın alınan site 350 milyonu aşkın kullanıcıya sahiptir…
İŞTE REDDIT SİTESİNE DAİR MERAK EDİLENLER!
Reddit'in ismi İngilizce'deki "Bunu Reddit'te okudum" anlamına gelen "I have read it on Reddit" kelime oyunundan gelir. Reddit'teki içerikler kullanıcılar tarafından oluşturulur. Kullanıcıların oluşturduğu gönderiler bağlantı, fotoğraf, video veya sadece metin içerebilir. Siteye kayıtlı olmayan ziyaretçiler siteye girdiklerinde sadece yüksek oy alarak anasayfaya çıkan gönderileri görürler.
KURUCUSU KİMDİR?
Reddit 2005 yılında Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kuruldu. Y Combinator sitesinden maddi destek aldı. Siteyi geliştiren ve yöneten takıma 2005 yılında Christopher Slowe ve Aaron Swartz da katıldı. Wired'ın da sahibi Condé Nast yayınevi tarafından 2006 yılında satın alındı.
Reddit 2008 yılında açık kaynak koduna geçti.
Ocak 2010'da Reddit kullanıcıları Haiti'deki deprem mağdurları için $134,000 bağış yaptı.
Temmuz 2010'da Reddit Gold adlı aylık $3.99 olan ücretli sisteme geçti. Buna göre siteye para karşılığı üye olan kullanıcılar için bazı ekstra özellikler getirildi.
2011'de Condé Nast'ın alt şirketi olduğu Advance Publications'un bir alt şirketi oldu. 2014'te Reddit'e Sam Altman tarafından 50 milyon dolar yatırım yapıldı ve şirket 500 milyon dolar değerine ulaştı. 2017'de Reddit'e 200 milyon dolar daha yatırım yapıldı ve değeri 1.8 milyar dolara ulaştı. Advance Publications en büyük hissedar olmaya devam etti. Tencent Şubat 2019'da Reddit'e şu ana kadar yapılmış en büyük yatırım olan 300 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ve şirketin değeri 3 milyar dolara ulaştı.