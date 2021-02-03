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’daki gösteriler birçok ülkeye sıçradı

Giriş Tarihi: 3.2.2021 ABONE OL
Avrupa’daki gösteriler birçok ülkeye sıçradı
Koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriler Avrupa'nın birçok ülkesine sıçrarken, bazı ülkelerde polisle göstericiler arasında arbedeler yaşandı.
HOLLANDA: Polis, göstericilere ses bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 350 kişi tutuklanırken, yağmaların son 25-30 yıldaki en ciddi şiddet olayları olduğu açıklandı. İşletmeler vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.
AVUSTURYA: Başkent Viyana'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı bir grup, gösterilerin yasak olmasına rağmen sokağa çıkarken, polis göstericilerin yürüyüş yapmasına izin vermedi. 5 bin kişinin katıldığı gösteri, aşırı sağcı grupların gövde gösterisine dönüştü.
BELÇİKA: Aylardır devam eden kısıtlamaları protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.
BULGARİSTAN: Salgın nedeniyle Kasım 2020'de kapatılan restoran, bar, disko ve gece kulübü çalışanları Sağlık Bakanı Angelov'un istifasını istedi.
SLOVENYA: Yüzlerce veli ve öğrenci, hükümetin okulların kapalı kalması yönünde aldığı karara tepki gösterdi.
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Avrupa’daki gösteriler birçok ülkeye sıçradı
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