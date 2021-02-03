Avrupa’daki gösteriler birçok ülkeye sıçradı

Koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriler Avrupa'nın birçok ülkesine sıçrarken, bazı ülkelerde polisle göstericiler arasında arbedeler yaşandı.
HOLLANDA:
Polis, göstericilere ses bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 350 kişi tutuklanırken, yağmaların son 25-30 yıldaki en ciddi şiddet olayları olduğu açıklandı. İşletmeler vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.
AVUSTURYA:
Başkent Viyana'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı bir grup, gösterilerin yasak olmasına rağmen sokağa çıkarken, polis göstericilerin yürüyüş yapmasına izin vermedi. 5 bin kişinin katıldığı gösteri, aşırı sağcı grupların gövde gösterisine dönüştü.
BELÇİKA:
Aylardır devam eden kısıtlamaları protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.
BULGARİSTAN:
Salgın nedeniyle Kasım 2020'de kapatılan restoran, bar, disko ve gece kulübü çalışanları Sağlık Bakanı Angelov'un istifasını istedi.
SLOVENYA:
Yüzlerce veli ve öğrenci, hükümetin okulların kapalı kalması yönünde aldığı karara tepki gösterdi.