Avrupa’daki gösteriler birçok ülkeye sıçradı

Koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriler Avrupa'nın birçok ülkesine sıçrarken, bazı ülkelerde polisle göstericiler arasında arbedeler yaşandı.Polis, göstericilere ses bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 350 kişi tutuklanırken, yağmaların son 25-30 yıldaki en ciddi şiddet olayları olduğu açıklandı. İşletmeler vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.Başkent Viyana'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı bir grup, gösterilerin yasak olmasına rağmen sokağa çıkarken, polis göstericilerin yürüyüş yapmasına izin vermedi. 5 bin kişinin katıldığı gösteri, aşırı sağcı grupların gövde gösterisine dönüştü.Aylardır devam eden kısıtlamaları protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.Salgın nedeniyle Kasım 2020'de kapatılan restoran, bar, disko ve gece kulübü çalışanları Sağlık Bakanı Angelov'un istifasını istedi.Yüzlerce veli ve öğrenci, hükümetin okulların kapalı kalması yönünde aldığı karara tepki gösterdi.