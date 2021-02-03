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Şansın böylesi. Büyük ikramiyeyi 6’ncı kez kazandı

Giriş Tarihi: 3.2.2021 ABONE OL
Şansın böylesi. Büyük ikramiyeyi 6’ncı kez kazandı
ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss isimli adamın 6 kez büyük ikramiye kazanması şaşkınlık yarattı. Sık sık şans oyunu oynayan Moss, son olarak geçen hafta Mega Millions'tan 6. kez 250 bin dolarlık (1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazanmayı başardı. Sosyal medya hesabından "Bu en büyük ikramiyem" diyen Moss, amacının Idaho devlet okullarını desteklemek olduğunu dile getirerek, "Gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım" ifadelerini kullandı.
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Şansın böylesi. Büyük ikramiyeyi 6’ncı kez kazandı
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