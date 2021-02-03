SpaceX'in uzay mekiğinden korkutan görüntüler! İniş sırasında...

AÇIKLAMA GELDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FFA) roketin inişte meydana gelen probleminin soruşturulacağını açıkladı.

FAA açıklamasında, " FAA'nın ticari uzay taşımacılığını düzenlemedeki en büyük önceliğinin, bir anormallik olsa bile operasyonların güvenli olmasını sağlamaktır. FAA, Texas, Boca Chica'daki SpaceX Starship SN9 prototipini içeren bugünkü iniş aksaklıklarının soruşturmasını denetleyecek. Bunun mürettebatsız bir test uçuşu olmasına rağmen soruşturma, aksiliklerinin temel nedenini ve program geliştikçe güvenliği daha da artırmak için olası fırsatları belirleyecektir" dedi.