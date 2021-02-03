SpaceX'in uzay mekiğinden korkutan görüntüler! İniş sırasında...

ABD'li girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, geçtiğimiz gün bir test uçuşuna imza attı. SpaceX'in Mars için yapılan uzay mekiği Starship, uçuş testini gerçekleştirirken Dünya'ya inişi sırasında yere çakıldı.
YERE ÇAKILDIKTAN SONRA İNFİLAK ETTİ
Amerikan havacılık üreticisi ve uzay taşımacılığı sağlayan SpaceX'in Starship SN9 uzay aracı dün yerel saatle 15:25'te Teksas'taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı. Dünya'ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve infilak etti. Yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayan 50 metrelik mekiğe ait görüntüler, oldukça ses getirdi.
Elon Musk'ın Mars roketi SpaceX Starship SN9 uzay aracı patladı | Video
BU İKİNCİ BAŞARISIZLIĞI
Daha önce 10 Aralık'ta yapılan ilk test fırlatışının iniş aşamasında da patlayan mekik, uçuşunda ikinci kez başarısız oldu.
AÇIKLAMA GELDİ
ABD Federal Havacılık İdaresi (FFA) roketin inişte meydana gelen probleminin soruşturulacağını açıkladı.
FAA açıklamasında, " FAA'nın ticari uzay taşımacılığını düzenlemedeki en büyük önceliğinin, bir anormallik olsa bile operasyonların güvenli olmasını sağlamaktır. FAA, Texas, Boca Chica'daki SpaceX Starship SN9 prototipini içeren bugünkü iniş aksaklıklarının soruşturmasını denetleyecek. Bunun mürettebatsız bir test uçuşu olmasına rağmen soruşturma, aksiliklerinin temel nedenini ve program geliştikçe güvenliği daha da artırmak için olası fırsatları belirleyecektir" dedi.