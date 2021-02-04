İngiltere’de akılalmaz olay! Küçük bir ısırık sonrası olanlar şoke etti

41 YAŞINDAKİ KADIN KOMAYA GİRDİ

Bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan dört çocuk annesinde, ellerinin siyaha dönmesiyle kan zehirlenmesi olduğu anlaşıldı.

Acilen diyaliz makinesine bağlanan kadın, kısa bir süre sonraysa komaya girdi. Aile üyelerinin yaptığı açıklamaya göre, 16 Ocak'ta gerçekleşen olay sonrasında Ellis, köpeğinin kendisini ısırmasından sonraki birkaç günde, grip benzeri semptomlar yaşadı. Ardından aniden fenalaşan Ellis'e, kan zehirlenmesine bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu.