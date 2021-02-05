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Fransa'da skandal! Üniversite öğrencileri aç kalmamak için kuyruğa giriyor Korona virüs sürecinde en büyük darbe yiyen ülkelerden biri olan Fransa'dan şoke eden görüntüler geliyor. Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşen üniversite öğrencilerinin aç kalmamak için yardım derneklerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturması dünya gündemindeki yerini koruyor. Yemek kuyruğu her geçen gün daha da uzarken, o anlar kayıt altına alındı. Fransa'da koronavirüsün ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı. İşte o çarpıcı görüntüler!

Giriş Tarihi: 5.2.2021 23:45 Son Güncelleme: 6.2.2021 00:00 ABONE OL

Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olan Fransa'da hükümetin, üniversitelerde öğrencilere yemek ücretini 1 euroya düşürmesine rağmen ülkedeki hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.

YARDIMDAN YARARLANMAK İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR Başkent Paris'te, gıda yardımı yapan derneklerin önünde bekleyen öğrencilerin oluşturduğu metrelerce kuyruk, son günlerin en göze çarpan sahnesi olmaya başladı. Devletten yeterli yardımı alamayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, neredeyse her gün soğuğa rağmen yaklaşık 7 kiloluk yardım paketini almak için saatlerce sıra bekliyor.