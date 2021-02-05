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K2 zirvesine tırmanıyordu! Cesedi bulundu

'in ardından 8 bin 611 metreyle dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan ’daki K2’ye tırmanmaya çalışan Bulgar dağcı Atanas Skatov’un cesedi bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 16:01 ABONE OL
K2 zirvesine tırmanıyordu! Cesedi bulundu

Everest'in ardından 8 bin 611 metreyle dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Pakistan'daki K2'ye tırmanmaya çalışan Bulgar dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu.

ORDU HELİKOPTERİ TARAFINDAN BULUNDU

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), kış döneminde daha da zor olan bir tırmanışa girişen Skatov'un kurtarma ekiplerinin ulaşamayacağı bir yere düştüğünü açıkladı.

Dağcının cesedi Pakistan ordusunun helikopterli ekibi tarafından bulundu.

Deneyimli dağcı olan Skatov bugüne dek dünyada 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 10'unu başarıyla tırmanmıştı.

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K2 zirvesine tırmanıyordu! Cesedi bulundu
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