ABD Başkanı Joe Biden’dan Yemen hamlesi! Artık terör örgütü olarak anılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, iç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümete karşı çarpışan İran destekli Husilerin terör örgütü listesinden çıkarıyor.
Husiler olarak bilinen Ansar Allah örgütünü, 'Yabancı Terör Örgütü' olarak tanımlayan Trump'ın kararını tersine çevirmeye hazırlanan Biden, bu hamlesiyle çok konuşuldu.
"AMACI İNSANI KRİZİ ÖNLEMEK"
ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongre'yi bilgilendirdiğini duyurdu.
Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen'deki Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden resmen çıkaracak. Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, söz konusu adımın Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.
Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP HÜKÜMETİNİN SON İCRAATLARINDANDI
Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti. Yemen hükümeti ise ABD'nin Husileri terör örgütü ilan etme kararını memnuniyetle karşılamıştı.