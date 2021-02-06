ABD Başkanı Joe Biden’dan Yemen hamlesi! Artık terör örgütü olarak anılmayacak

Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP HÜKÜMETİNİN SON İCRAATLARINDANDI

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti. Yemen hükümeti ise ABD'nin Husileri terör örgütü ilan etme kararını memnuniyetle karşılamıştı.