Türkiye, NATO’da stratejik ortağımız

ABD'ninAnkara Büyükelçisi David Satterfield, bazı gazetecilere Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Satterfield Türkiye'nin NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkiler ABD için de Türkiye için de önemli. Ticari ilişkileri genişletmek istiyoruz. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var" dedi. Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun düzenlendiğine değinen Büyükelçi Satterfield, Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden ilişki kurmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Görüşmelerin Atina'da gerçekleştirilecek bir sonraki turunun yakında gerçekleşmesini umduklarını bildiren Satterfield, "Bu çok pozitif bir gelişme ve ABD bu gelişmeyi mümkün olan en güçlü şekilde destekliyor" şeklinde konuştu. Satterfield, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin hem AB hem Türkiye hem de ABD'nin çıkarına olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin değerli ve önemli bir NATO ortağı ve stratejik müttefikleri olduğunu ifade eden Büyükelçi, ikili ticaret hacminin 20 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlattı. Son birkaç ayda Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım mukabilinde gerçek bir ilerleme gördüklerini ve bunun cesaret verici olduğunu kaydeden Satterfield, "Türk ekonomisinin temel gücüne her zaman güven duyduk" diye konuştu./ANKARA