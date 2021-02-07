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aşısı mutasyonlu virüse karşı daha az etkili...

ve 'nın beraber geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili yapılan açıklamada; aşının mutasyonuna karşı daha az etkili olduğu ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 16:22 Son Güncelleme: 7.2.2021 16:32 ABONE OL
AstraZeneca aşısı mutasyonlu virüse karşı daha az etkili...

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın berber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türüne karşı daha az etkili olduğu belirlendi.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, "İlk veriler, aşının temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu." bilgisi verildi.

DOZ ARALIĞI

Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı diğer aşılarla eşdeğer koruma sağladığı ifade edildi.

Aşının Güney Afrika mutasyonuna uyarlanmaya başlandığı ve gerekirse sonbaharda teslimata hazır olacağı belirtildi.

Oxford Üniversitesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten ekibin başındaki Prof. Sarah Gilbert da BBC'ye yaptığı açıklamada, "Belki vaka sayısını o kadar azaltamayacağız, ancak ölümler, hastaneye yatışlar ve ağır hastalıklar görmeyeceğiz." dedi.

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AstraZeneca aşısı mutasyonlu virüse karşı daha az etkili...
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