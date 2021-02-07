Son dakika: Fransa'dan Suriye'de kirli plan! Haçlı seferlerinden ilham aldılar





O dönem Hıristiyan bir şebbiha milis yapılanmasının komutanıydı. Sonrasında Fransızlar onu kendi gruplarına komutan olarak atadı ve bu vahşetin sorumlusuna 'Maharda Kahramanı' sıfatı ile ödül verdi. Simon ve Nabeul, daha sonra da Müslüman halktan birçok kadına tecavüz ve yağma faaliyetlerine katıldılar.