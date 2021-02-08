SON DAKİKA HABERİ: Mutasyona uğrayan koronavirüs ABD'de paniği artırdı! Katlanarak artıyor

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmada, B.1.1.7 varyantının ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan SARS-COV-2'ye göre ABD'de yüzde 35 ila 45 arasında daha fazla bulaşıcı olduğu aktarıldı.