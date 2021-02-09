ABD’de ölümcül çığ kamerada! O anlar böyle görüntülendi

ABD bir süredir etkisini gösteren kar fırtınası ile mücadele ediyor.
Utah eyaletinde kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, çığ altında kalan 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Uinta Dağları'nda kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştüğü sırada motorculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde, çığın düşüş anı kameraya yansırken, çığ altında kalan bir kişi olduğu görüldü.
ABD'de çığın düşüş anı kamerada | Video
Uinta Dağları'nın diğer ucundaki Mill Creek Kanyonu'nda ise kayak yapan 8 kişinin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Kayakçılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün de hafif yaralandığı belirtildi.
Geçtiğimiz hafta ABD'de çığ nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği, bu sezon ülkede yaşan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.