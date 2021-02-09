ABD’de ölümcül çığ kamerada! O anlar böyle görüntülendi

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Uinta Dağları'nda kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştüğü sırada motorculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde, çığın düşüş anı kameraya yansırken, çığ altında kalan bir kişi olduğu görüldü.

ABD'de çığın düşüş anı kamerada | Video

Uinta Dağları'nın diğer ucundaki Mill Creek Kanyonu'nda ise kayak yapan 8 kişinin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Kayakçılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün de hafif yaralandığı belirtildi.