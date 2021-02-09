Alman basını: Meis Adası iddiası boş bir rüya

Alman medyasındaki makalede, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Meis Adası'nı münhasır ekonomik bölge olarak görmesi "boş bir rüya" veya "ölü doğum" şeklinde nitelendirildi. Frankfurt Allgemeine gazetesinde yer alan makalede, Meis Adası'nın münhasır bölge görülmesinin hiçbir zaman uluslararası hukukta uygulanabilirlik şansı olmadığı anlamına geldiği belirtilerek, "Bunun 'boş bir rüya' veya 'ölü doğum' olmasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın bir kararına atıf yapılabilir" ifadesine yer verildi. Makalede, Yunanistan ile Mısır Ağustos 2020'de Akdeniz'deki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamış olmalarına rağmen Kahire'nin, Meis meselesini dikkate almayı reddettiği belirtildi.