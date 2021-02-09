G7 zirvesi ne zaman yapılacak? 2021 G7 zirvesinde kripto para en önemli gündem maddeleri arasında!

Dünya ekonomisin en büyükleri G7 zirvesinde toplanıyor. Ekonomik olarak en büyük 7 ülke başkanının katılacağı G7 zirvesinde koronavirüs salgınında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz ana gündem maddesi olacak. Öte yandan, özellikle Elon Musk gibi geniş etkileşim ağına sahip isimlerin yaptığı paylaşımlar sonrası dünyanın konuştuğu konular arasında yerini alan kripto para da toplantı başlıkları arasında yer alacak. Artan piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme de masada olacak gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

2021 G7 ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

G7 toplantı 12 Şubat 2021'de Birleşik Krallık'ta yapılacak. Toplantıya katılacak 7 ülke Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olacak.

G7 ZİRVESİ NEDİR?

G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.