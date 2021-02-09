Son dakika: Vuhan’da bulunan DSÖ ekibinden merakla beklenen koronavirüs açıklaması!

Vuhan'daki gıda pazarına yönelik şüphelerin, DSÖ ekibi tarafından boşa çıkarılmasıyla beraber diğer bir iddia olan "Koronavirüs Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdı" söylentilerine de açıklık getiren DSÖ yetkilileri, laboratuvarın mükemmel bir şekilde donatıldığı, herhangi bir sızıntı izine rastlanılmadığını belirtmişti.