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'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

'ın başkenti 'de peş peşe düzenlenen 3 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Abdul Ali, Kuvai Merkez ve Baraki bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 09:05 ABONE OL
Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Abdul Ali, Kuvai Merkez ve Baraki bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de son 2 aydır neredeyse her gün bombalı saldırılar düzenleniyor.

Dün de Kabil'in Çarahi Milli Bas bölgesinde Dışişleri Bakanlığı aracına düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi ölmüştü.

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Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
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