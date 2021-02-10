Koronanın kaynağı belirlenemedi

Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları yaptıkları araştırma sonuçlarını dün açıkladı. Bir aydır devam eden toplantılar ve incelemelerin ardından basın toplantısı düzenleyen ekip, şimdiye kadar elde edilen bulguların virüsün bir hayvandan insana geçtiğini gösterdiğini ancak bunun hangi hayvan olduğunun henüz tespit edilemediğini bildirdi. Heyetin başkanlığını yapan Dr. Peter Ben Embarek, virüsün donmuş gıda yoluyla yayılmış olabileceğinin de düşünüldüğünü belirtti. İncelemeler sonucunda, Vuhan'da bulunan laboratuvardan sızıntı olduğu yönündeki iddiaların çok yüksek ihtimalle yanlış olduğunun belirlendiği ifade edildi. DSÖ heyeti ayrıca, koronavirüsün Vuhan'da tespit edilmeden önce ülkenin diğer bölgelerinde de dolaşımda olduğunun belirlendiğini açıkladı.TÜRKİYE-PAKİSTAN Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı, Pakistan'da düzenlenen törenle başladı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen tatbikat, "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor. Yapılan açıklamada tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı. 1998'den itibaren iki ülke arasında yapılan tatbikat Türkiye'de icra edildiği zaman Cinnah Tatbikatı, Pakistan'da ise Atatürk Tatbikatı olarak adlandırılıyor.