Azmettiriciyi sahte belgeyle kaçırmışlar

İstanbuul Şişli'de 14 Kasım günü suikasta kurban giden İranlı eski ajan Masoud Molavi Vardanjani soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suikastta başrolü oynayan Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzari'nin kaçış planını detaylıca anlatması üzerine İran İstanbul Başkonsolosluğu Nüfus İşleri Daire Başkanlığı görevlisi Muhammed Reza Nasırzade önceki gün gözaltına alındı. 43 yaşındaki Nasırzade, Esfanjani için sahte seyahat belgesi hazırlayarak kaçışına yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı.Önceki gün gözaltına alınan Nasırzade hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan diplomat savcılıkta yaklaşık 3 saat kaldı. Diplomat, suikastın gerçekleştiği tarihte Türkiye'de olmadığını, görevinin o tarihten önce sona erdiğini, Ali Esfanjani'yi ve olayda adı geçenleri hiç tanımadığını iddia etti.İranlı Vardanjani, İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçarak Haziran 2018'de İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra İstanbul'da ikamet eden Esfanjani ile arkadaşlık kurdu ancak Esfanjani, Vardanjani hakkında öğrendiği tüm bilgileri İran istihbarat birimlerine aktarıyordu. Vardanjani, geçen 14 Kasım'da İstanbul'da görüştüğü Esfanjani tarafından götürüldüğü Şişli'de suikasta uğradı. Tetikçi Abdulvahap Koçak'ın suikast öncesinde Esfanjani ile buluştuğu ve uyuşturucu baronu Naji Şerif Zindaşti'nin bahçıvanı olduğu ortaya çıkmıştı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesi alındı. 90 yerin ise güvelik kamera kayıtları (320 saatlik görüntü) incelendi ve 49 adreste de aramalar gerçekleştirildi. Suikastın Türkiye ayağında 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı.Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini anlatan Shalamzarı ifadesinde, Esfanjani'nin İran'a kaçmasına yardım ettikten sonra 6-7 İranlı istihbaratçının onu İran tarafında karşıladığını kaydetmişti: 'Yanındaki kimlikte adı Ali Esfanjani olarak yazıyordu. Geçiş belgesinde tüm bilgiler kimlikteki gibi ama ismini Abbas yazmışlardı. Hacı'yı aradım ve ismini yanlış yazmışlar dedim. O da bana bekle konsolosla görüşeceğim dedi. 15 dakika sonra geri aradı. Konsolosluk 2 bin km uzaklıkta bir yolunu bul, onu İran'a götür dedi. Tahran Havaalanı'na indiğimizde Hacı Ağa ve Muhammed Reza N.'yi gördüm. Orada bizi bekliyorlardı. Ali'yi alıp gittiler bir daha görmedim."