SON DAKİKA: Korsanlarla sıcak temas! Kritik 10 gün! Pazarlıklar sürüyor...

Gine Körfezi açıklarında rehin alınan 15 Türk denizci için diplomatik çalışmalar sürüyor. Deniz haydutları ilk teması Birleşik Krallık merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki M/V şirketin Almanya-Hamburg ofisini arayarak kurdu. Haydutlar ile her gün iletişime geçildiği, ve denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Halen süren fidye pazarlığının bir hafta- on gün içinde sona ermesi bekleniyor.