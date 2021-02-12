Son dakika haberi: Yeni koronavirüs mutasyonu korkuttu: 3 kat daha bulaşıcı!

"3 KAT DAHA BULAŞICI"

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Amazonlar'da keşfedilen yeni bir tür koronavirüs varyantının, normaline göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Brezilya'da nüfusunun yarısını Haziran ayına kadar aşılanacağını öngören Pazuello, eleştiri oklarının da hedefine oturdu. Yetersiz aşı dozları nedeniyle krizin eşiğinde olan ülkeden gelen varyant uyarısı, ülkedeki panik havasını da artırdı. Yaptığı konuşmada "Tanrıya şükür, aşıların hala bu varyanta karşı bir etkisi olduğuna dair net haberler aldık" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı, bu sonuca nasıl ulaşıldığına dair ise net bir açıklama yapmadı.