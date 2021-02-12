Son dakika haberi: Yeni koronavirüs mutasyonu korkuttu: 3 kat daha bulaşıcı!

Son dakika haberleri… Dünya genelinde 2.3 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan, 108 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını, katlanarak artıyor. Aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla beraber kısa bir süreliğine yaşanan rahatlama, şimdilerde yerini mutasyon alarmına bıraktı.
SAĞLIK BAKANI DUYURDU
Birçok ülkede rastlanan çeşitli koronavirüs varyantları, ölümcül salgını tekrar güçlendirdi. Mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs salgını birçok ülkede baş göstermişken, korkutucu bir yeni haber Brezilya'dan geldi.
"3 KAT DAHA BULAŞICI"
Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Amazonlar'da keşfedilen yeni bir tür koronavirüs varyantının, normaline göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Brezilya'da nüfusunun yarısını Haziran ayına kadar aşılanacağını öngören Pazuello, eleştiri oklarının da hedefine oturdu. Yetersiz aşı dozları nedeniyle krizin eşiğinde olan ülkeden gelen varyant uyarısı, ülkedeki panik havasını da artırdı. Yaptığı konuşmada "Tanrıya şükür, aşıların hala bu varyanta karşı bir etkisi olduğuna dair net haberler aldık" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı, bu sonuca nasıl ulaşıldığına dair ise net bir açıklama yapmadı.
Ülkede şimdiye dek 9 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 236 bin 397 kişini ölümüne yol açan koronavirüsün yeni varyantının daha bulaşıcı olduğu açıklaması, Amazon koronavirüsünün dünyaya yayılması halinde yaşanabilecek yeni ve daha güçlü bir dalgaya duyulan endişeleri de artırdı.