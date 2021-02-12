Uzmanlardan kadın sürücülere uyarı! Küçük araç kullanmayın

Yapılan bir çalışmada daha küçük araçların, kadınların kazalarda daha fazla yaralanmasının nedeni olabileceği ortaya çıktı. IIHS Taşıt Araştırma Başkan Yardımcısı Jessica Jermakian "Sayılar, kadınların daha küçük daha hafif arabaları kullandığını ve yan darbe ve önden arkaya çarpışmalarda çarpılan aracı kullanma olasılıklarının erkeklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

KADINLAR DAHA FAZLA YARALANIYOR

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nden (IIHS) bir grup araştırmacı, araç kazalarıyla ilgili araştırmada bir tür cinsiyet yanlılığı olup olmadığını veya vücut tipinin yaralanmalarla bir ilgisi olup olmadığını araştırdı. Araştırma ekibi, 1998'den 2015'e kadar polis tarafından bildirilen önden ve yandan gerçekleşmiş kazalarda erkek ve kadınların yaralanmalarını analiz etti. Araştırmanın bulguları arasında, önden gerçekleşmiş kazalarda kadınların kırık kemik, sarsıntı veya başka orta derecede yaralanma yaşama olasılığının 3 kat ve akciğerin zarar görmesi ya da travmatik beyin hasarı gibi ciddi bir yaralanma yaşama olasılığının da 2 kat fazla olduğu belirtildi.