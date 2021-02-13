ABD temsilcisinden Donald Trump’a şok sözler! 'Aramızda yeri yok'

Hakkında başlatılan azil davasıyla beraber ABD siyasi gündeminde konuşulmaya devam eden eski başkan Donald Trump, Kongre baskının ardından yine Cumhuriyetçi bir ismin hedefi oldu.
"TRUMP'I HİÇ DİNLEMEMELİYDİK"
ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Parti'nin geleceğinde artık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yerinin olmadığını düşündüğünü belirtti.
Haley, Amerikan haber dergisi Politico'ya verdiği mülakatta, Trump için "Bizi yüzüstü bıraktığını kabul etmeliyiz. Olmaması gereken bir yola girdi ve biz onu takip etmemeliydik, onu dinlememeliydik." ifadelerini kullandı.
"ARTIK ARAMIZDA YERİ YOK"
Kongre baskınından bu yana Trump ile görüşmediğini belirten Haley, Trump'ın aynı gün Kongre'deki delege oyları teyidi oturumunu reddetmemesi nedeniyle eski başkan yardımcısı Mike Pence'e yönelik tutumunun da büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.
Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden sonraki eylemlerinin tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını vurgulayan Haley, "Ne Cumhuriyetçi Parti'nin Trump öncesine döneceğini ne de artık Trump'ın parti resmi içinde yer alacağını düşünüyorum. Çok büyük hata yaptı." değerlendirmesinde bulundu.