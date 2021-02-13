ABD temsilcisinden Donald Trump’a şok sözler! 'Aramızda yeri yok'

Haley, Amerikan haber dergisi Politico'ya verdiği mülakatta, Trump için "Bizi yüzüstü bıraktığını kabul etmeliyiz. Olmaması gereken bir yola girdi ve biz onu takip etmemeliydik, onu dinlememeliydik." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ARAMIZDA YERİ YOK"

Kongre baskınından bu yana Trump ile görüşmediğini belirten Haley, Trump'ın aynı gün Kongre'deki delege oyları teyidi oturumunu reddetmemesi nedeniyle eski başkan yardımcısı Mike Pence'e yönelik tutumunun da büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.