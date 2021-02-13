AstraZeneca’dan koronavirüs aşı açıklaması: Çocuklar üzerinde denenecek…

Oxford Üniversitesi, İngiliz- İsveç ilaç firması AstraZeneca ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısını çocuklar üzerinde test etmeye başlayacağını duyurdu.
ÇALIŞMALARA 300 ÇOCUK KATILACAK
Üniversite tarafından mail üzerinden yapılan açıklamada, aşının 6-17 yaş arasında etkili olup olmayacağının test edileceği duyuruldu.
Oxford Üniversitesi, St. George's Üniversite Hastanesi, Southampton Üniversitesi Hastanesi ve Bristol Royal Çocuk Hastanesi etrafında yaşayan gönüllülerin aşı denemeleri için kaydolmaya başladıklarını bildirdi. Çalışmaya 300 kişinin katılması ve ilk aşılamanın bu ay yapılması bekleniyor.
Pediatrik enfeksiyon ve bağışıklık profesörü ve Oxford Üniversitesi aşı denemeleri baş araştırmacısı Andrew Pollard, çocukların koronavirüsten etkilenme oranlarının oldukça düşük olduğunu, bu nedenle yapılacak denemelerin risk oranının az olduğunu belirtti. Araştırmanın hedefinin çocuklarda ve gençlerde aşıya karşı güvenlik ve bağışıklık oranlarını tespit etmek olduğunu söyleyen Pollard, uygulamadan yüksek sonuç beklendiğini vurguladı.
AstraZeneca bu yıl 3 milyar, Nisan ayına kadar da 200 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyor.