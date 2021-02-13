AstraZeneca’dan koronavirüs aşı açıklaması: Çocuklar üzerinde denenecek…

Pediatrik enfeksiyon ve bağışıklık profesörü ve Oxford Üniversitesi aşı denemeleri baş araştırmacısı Andrew Pollard, çocukların koronavirüsten etkilenme oranlarının oldukça düşük olduğunu, bu nedenle yapılacak denemelerin risk oranının az olduğunu belirtti. Araştırmanın hedefinin çocuklarda ve gençlerde aşıya karşı güvenlik ve bağışıklık oranlarını tespit etmek olduğunu söyleyen Pollard, uygulamadan yüksek sonuç beklendiğini vurguladı.

AstraZeneca bu yıl 3 milyar, Nisan ayına kadar da 200 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyor.