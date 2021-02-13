Cinsiyet partisinde şoke eden kaza! Fişekleri ters tutunca…

Dünyanın her yerinde çeşitli şovlarla düzenlenen bebek cinsiyeti partilerinden biri, bu kez İngiltere'de yaşandı. Yapılan şovlar yerine bu sefer yaşanılan kaza nedeniyle ses getiren cinsiyet açıklama partisine, baba adayının acı eşliğinde döktüğü gözyaşları damgasını vurdu.