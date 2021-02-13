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partisinde şoke eden kaza! Fişekleri ters tutunca…

Son zamanlarda oldukça moda olan açıklama partileri, farklı görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde farklı törenlerle bebeğin cinsiyeti açıklanırken, ’den gelen görüntüler, izleyenlerde soğuk duş etkisi yarattı. Bebeğinin cinsiyetini açıklamak için elindeki fişekleri ateşlemek isteyen babanın yaşadığı kaza, oldukça ses getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.2.2021 16:18 Son Güncelleme: 13.2.2021 16:47 ABONE OL
Cinsiyet partisinde şoke eden kaza! Fişekleri ters tutunca…

Dünyanın her yerinde çeşitli şovlarla düzenlenen bebek cinsiyeti partilerinden biri, bu kez İngiltere'de yaşandı. Yapılan şovlar yerine bu sefer yaşanılan kaza nedeniyle ses getiren cinsiyet açıklama partisine, baba adayının acı eşliğinde döktüğü gözyaşları damgasını vurdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞAN KAZA

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Gemma Bayliffe Newby, doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için evinde parti düzenledi.

Doğacak bebeğin cinsiyetini öğrenmek için renkli konfeti fişeğini ters tutarak patlatan baba Oliver, fişeğin kasıklarına doğru patlamasıyla acı içinde yere yuvarlandı. O anlar kameraya yansıdı.

FİŞEKLER KASIĞINA İSABET ETTİ

Baba Oliver'ın ters tutarak kasığını hedeflediği fişeğin içinden çıkan mavi renkli konfetilerden bebeğin erkek olduğu anlaşıldı. Gemma, o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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Gemma videoyu "Baştan sona, yanlış gidebilecek her şey kesinlikle yanlış gitti. Sonuna kadar izle! Her şey var; gerilim, komedi ve gözyaşları" mesajıyla paylaştı.

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Cinsiyet partisinde şoke eden kaza! Fişekleri ters tutunca…
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