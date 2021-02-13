Cinsiyet partisinde şoke eden kaza! Fişekleri ters tutunca…

Dünyanın her yerinde çeşitli şovlarla düzenlenen bebek cinsiyeti partilerinden biri, bu kez İngiltere'de yaşandı. Yapılan şovlar yerine bu sefer yaşanılan kaza nedeniyle ses getiren cinsiyet açıklama partisine, baba adayının acı eşliğinde döktüğü gözyaşları damgasını vurdu.
GÖZYAŞLARINA BOĞAN KAZA
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Gemma Bayliffe Newby, doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için evinde parti düzenledi.
Doğacak bebeğin cinsiyetini öğrenmek için renkli konfeti fişeğini ters tutarak patlatan baba Oliver, fişeğin kasıklarına doğru patlamasıyla acı içinde yere yuvarlandı. O anlar kameraya yansıdı.
FİŞEKLER KASIĞINA İSABET ETTİ
Baba Oliver'ın ters tutarak kasığını hedeflediği fişeğin içinden çıkan mavi renkli konfetilerden bebeğin erkek olduğu anlaşıldı. Gemma, o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Cinsiyet açıklama partisinde 'Sakarlığın zirvesi' dedirten kaza kamerada | Video
Gemma videoyu "Baştan sona, yanlış gidebilecek her şey kesinlikle yanlış gitti. Sonuna kadar izle! Her şey var; gerilim, komedi ve gözyaşları" mesajıyla paylaştı.