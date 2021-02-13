Joe Biden ile Osman Kavala aynı masada

Dışişleri Bakanlığı'nın "Osman Kavala serbest bırakılmalı" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı'na verdiği sert tepkinin yankısı sürüyor. Son olarak avukat Burak Bekiroğlu, ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ve Osman Kavala'nın 15 Temmuz 2016'dan 5.5 ay önce aynı masada bulunduğunu gösteren fotoğraf karesini paylaştı. Bekiroğlu "Açıklasınlar; ABD bugün yaptığı Kavala açıklamasının satır aralarında, CIA'ci Henri Barkey hakkındaki iddiaların da düşürülmesini istedi. Henri Barkey'in 15 Temmuz günü Büyükada Splendid Palace Otel'de beraberindeki stratejistlerle ne işi vardı?" diye sordu.