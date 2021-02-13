SON DAKİKA: Elon Musk Tesla Roadster planını açıkladı: Öldürmeden uçurmaya çalışıyorum

ABD'de SpaceX ve Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, Tesla Roadster model aracının güncelleştirilmiş yeni nesil halini 'uçurmak' istediğini belirtti. Bir radyo programına konuk olan Musk, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarıda uçabilir ya da onun gibi bir şey" ifadelerini kullandı.
2022'DE SEVKİYATINA BAŞLANMASI PLANLANIYOR
Tesla şirketi, birkaç yıldır Roadster modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Musk, şirketin bu modelin mühendisliğini bu yıl bitirmeyi ve 2022'de sevkiyatına başlamayı umduğunu açıkladı. Musk, katıldığı programda denemelerinde başarılı olabilirse Roadster'ın uçabileceğinin altını çizdi.
İNSANLARIN ALAYLARINA ANNESİNDEN DESTEK GELMİŞTİ
Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck'ın lansmanında yaşanan kırık cam skandalının ardından Elon Musk'a eleştiriler ve alaycı yorumlar gelmeye başlamıştı. Ancak "kırılmaz" denilen camın kırılmasının müşterileri pek etkilemediği görülmüştü. Oldukça ciddi bir satış rakamına ulaştığı belirtilen Tesla Cybertruck ise tanıtım kapmanyalarında pick-up pazarına meydan okumaya başlamıştı.
Haberglobal'de yer alan habere göre; diyetetik ve beslenme alanında olan iki yüksek lisans derecesinden sonra yıllar boyunca beslenme uzmanı olarak çalışmış, aynı zamanda yıllardır modellik yapan, en az oğlu kadar adından söz ettiren Maye Musk, oğlunun markasının yeni aracına yapılan eleştirilere Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Bir de insanlar senin arabalar hakkında bir şey bilmediğini söylüyorlar" diyerek, oğlunun bir arabanın camını tamir ederken görüldüğü 1995 yılına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı ve Elon Musk o dönem 24 yaşındaydı. Sadece 9 yıl sonra Tesla'nın kurucu ortağı olmuştu.