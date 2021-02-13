SON DAKİKA: Elon Musk Tesla Roadster planını açıkladı: Öldürmeden uçurmaya çalışıyorum

ABD'de SpaceX ve Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, Tesla Roadster model aracının güncelleştirilmiş yeni nesil halini 'uçurmak' istediğini belirtti. Bir radyo programına konuk olan Musk, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarıda uçabilir ya da onun gibi bir şey" ifadelerini kullandı.