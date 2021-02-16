Son dakika: DSÖ’den Wuhan açıklaması! Uzlaşma sağlandı

Son dakika haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının arkasındaki gerçekleri araştırmak için haftalar önce Çin'in Wuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, başlatılan araştırma çalışmaları kapsamında laboratuvar sızıntısı, ilk vakaların örtbas edilmesi, virüsün yarasalardan geçmesi gibi birçok iddiayı araştırmış ancak yapılan açıklamada net bir sonuç elde edilemediği söylenmişti.