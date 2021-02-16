Son dakika: DSÖ’den Wuhan açıklaması! Uzlaşma sağlandı

Son dakika haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının arkasındaki gerçekleri araştırmak için haftalar önce Çin'in Wuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, başlatılan araştırma çalışmaları kapsamında laboratuvar sızıntısı, ilk vakaların örtbas edilmesi, virüsün yarasalardan geçmesi gibi birçok iddiayı araştırmış ancak yapılan açıklamada net bir sonuç elde edilemediği söylenmişti.
UZLAŞMA AÇIKLAMASI GELDİ
DSÖ heyetinin başkanı Peter Ben Embarek, kamuoyuna yaptığı açıklamada ileri tespitler için Çin hükümetinden kan bankası örneklerinin talep edildiğini söylemiş, örneklerin hala yollanmaması ise Çin hükümetinin bir şeyler sakladığı iddialarına yol açmıştı.
Embarek'ten gelen bir son dakika açıklaması, bu iddialara son noktayı koydu. Embarek, DSÖ ekibi ve Çinli yetkililer arasında koronavirüsün kaynağının aydınlatılmasına yönelik ortak araştırmaların özetlendiği raporda uzlaşmaya varıldığını açıklandı.
KAPSAMLI RAPOR YOLDA
Embarek, düzenlediği basın toplantısında, Wuhan'da hazırladıkları rapor üzerinde Çinli yetkililerle mutabık kaldıklarını belirterek, kapsamlı raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Embarek, önümüzdeki birkaç gün içinde ara dönem raporunun tamamlanacağını, daha sonraki birkaç hafta içinde de teknik detaylar, çalışmaların arka planı ve araştırma yöntemleri gibi somut bölümlerin yer aldığı kapsamlı bir raporun hazırlanacağını duyurdu.