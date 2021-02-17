Avrupa’da İslam karşıtlığı yayılıyor! Danimarka’da Müslüman kadına şoke eden saldırı!

Müslüman kadın, yaşlı kadına ne yaptığını sorması üzerine kadının sırtını dönerek aracına gittiğini, o esnada marketten çıkan yaşlı kadının kocasının "Neler oluyor burada?" diye sorduğunu anlattı. Kadının kocasına olup biteni anlattığını aktaran Müslüman kadın, adamın elindeki eşyaları bırakıp, yüzüne eğilerek küfrettiğini ve başörtüsüne sümkürdüğünü aktardı.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Adamın karısının, kendisini tuttuğunu ve kocasının ise kendisine vurmaya başladığını, park yerindekilerin ise olaya müdahale etmediğini, ancak yapı marketten çıkan yaşlı bir adamın, 65 ve 66 yaşlarında olduğu açıklanan saldırgan çifti uzaklaştırdığını kaydeden Müslüman kadın, "Panikledim ve öleceğimi sandım." ifadesini kullandı.